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Регионы обогнали столицы: интернет-торговля в России выросла на 19%

Оборот российского рынка электронной коммерции за первое полугодие 2026 года увеличился на 18,7%, достигнув отметки в 7,2 трлн рублей. При этом отечественные онлайн-платформы практически полностью вытеснили иностранных игроков: на них пришлось 96,6% всех трат россиян, сообщает ТАСС.

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«Трансграничные покупки составили лишь 3,4% от общего объема — это 245,8 млрд руб.», — следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Топ-5 самых популярных категорий товаров:

  1. Товары для дома и мебель (15,8%);
  2. Одежда и обувь (15,1%);
  3. Продукты питания (14,8%);
  4. Электроника и бытовая техника (13%);
  5. Красота и здоровье (6,8%).

Ключевой тренд года — смещение фокуса продаж в регионы. Почти 80% всего оборота e-commerce обеспечили субъекты РФ, тогда как на Москву и Санкт-Петербург приходится лишь 21%. В 45 регионах доля онлайна уже превысила общероссийский уровень. Абсолютным лидером стала Архангельская область (52,9%), а также ХМАО (38,8%) и Чукотка.

В АКИТ подчеркивают, что именно региональная экспансия остается главным драйвером роста отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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