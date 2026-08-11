Производители полимерных материалов и пластмасс получат поддержку Фонда развития промышленности Иркутской области

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявки двух предприятий региона на получение льготного финансирования. ООО «Пластмасс Групп Сибирь» получит заём в сумме 5,5 миллиона рублей.

Иркутский производитель полимерных изделий направит средства господдержки на приобретение фрезерного станка, благодаря чему повысится технологический уровень предприятия и объёмы выпускаемой продукции. Ангарское предприятие «ПКП Сибпромторг», которое изготавливает полиэтиленовую тару и плёнку, получит заём в размере 8,6 миллиона рублей. На эти средства компания планирует приобрести автоматическую высокоскоростную стретч-машину с системой грануляции, которая обеспечит повышение качества выпускаемой продукции и сделает её более конкурентоспособной.

«Мы продолжаем на системной основе развивать промышленность региона. На этом заседании Набсовета поддержали техническую модернизацию двух производств, связанных с полимерным кластером Иркутской области. Несмотря на непростые экономические условия, Фонд реализует федеральную и региональную политику по поддержке производственного сектора. И мы призываем бизнес-сообщество максимально пользоваться инструментами, которые предоставляют институты развития, включая ФРП», – сказал глава Наблюдательного совета регионального Фонда развития промышленности, заместитель председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин.

Оба проекта получили поддержку по программе «Проекты развития региона». Она предусматривает выделение льготных займов сроком на 5 лет по ставке от 1% годовых.

«Существует более 10 различных направлений, по которым предприятия Иркутской области могут получить льготное финансирование. При этом действуют дополнительные меры поддержки, например, три года отсрочки платежа. Хочу подчеркнуть, что вот эти конкретные займы будут выделены уже из возвратных средств. То есть, другие проекты ранее получили льготное финансирование, вернули заёмные деньги, и далее по сути те же бюджетные средства вновь работают на развитие промышленного сектора», – отметила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области. За время его работы было поддержано уже более 110 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств. Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в ВК-аккаунте Фонда, телеграм-канале или канале в «Макс».