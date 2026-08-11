Дача вместо Турции: каждый седьмой турист отменил отпуск

В этом году 15% россиян, планировавших летний отпуск за границей или по России через туроператора, в итоге отказались от поездки. Это следует из исследования аналитиков FUN&SUN, опросивших более 2300 туристов и агентов во второй половине мая 2026 года, сообщает АТОР.

«Основной причиной изменения планов у россиян стала финансовая неопределённость — так объяснили своё решение 45% респондентов», — отмечают эксперты. Ещё 22% опрошенных заявили, что просто не могут позволить себе высокие цены на туры.

Большинство тех, кто решил отказаться от отпуска (56%), планируют перераспределить бюджет: потратить деньги на ремонт дома или отложить их. Тех, кто выбирает дачу вместо поездки, вдвое больше, чем тех, кто попробует забронировать поездку самостоятельно.

Охлаждение спроса подтверждается поисковой статистикой Яндекса:

Число запросов «Туры» снизилось на 6% г/г.

Запросы с намерением купить тур упали на 27%.

Планирование осенних поездок также менее активно: только 33% уверены, что поедут осенью, а ещё 45% вообще не решили, ехать ли.

Отметим, ситуация с охлаждением спроса характерна для всей страны, включая Байкал. По словам экспертов отрасли, регион ожидает серьёзный спад потока гостей к осени, который может составить до минус 30–40%. Главная причина — экономическая нестабильность и отсутствие горизонта планирования у людей. Желание путешествовать остаётся высоким, но туристы боятся бронировать заранее из-за хаоса авиаперевозок: рейсы задерживают и отменяют, разрывая всю цепочку путешествия. Кроме того, меняется сама психология потребления: люди всё чаще рассматривают путешествие как способ ментального отдыха, а не развлечения, и берегут деньги. Геополитика при этом слабо влияет на внутренний спрос; наоборот, отдалённые регионы вроде Дальнего Востока и Байкала становятся даже популярнее.