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ИНК опубликовала список вакансий: водителям, монтажникам и сварщикам — набор открыт!

ИНК приглашает на работу в Усть-Кутском районе Иркутской области, предлагая стабильную зарплату и официальное трудоустройство.

«Ищем ответственных специалистов для работы по вахтовому методу 35/35 дней», – сообщили SIA.RU в компании.

Компания предлагает:

  • Официальное оформление с первого дня.
  • Выплата зарплаты 2 раза в месяц (10-го и 25-го числа).
  • Бесплатный проезд до места работы, спецодежду и комфортное жильё за счёт работодателя.
  • Медицинская комиссия и страхование жизни.

Открыты вакансии:

  • Водители категорий CDE;
  • Электрогазосварщики;
  • Монтажники ТТ;
  • Монтажники ЖБК;
  • Электромонтажники.

Звоните прямо сейчас или пишите нам в МАКС:

📞 +7 (984) 270 03 54
📞 +7 (914) 870 03 11
📞 +7 (914) 910 04 95

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель и переработчик углеводородного сырья в Восточной Сибири. Основанная в 2000 году, компания специализируется на геологическом изучении, разведке и разработке участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). ИНК признана одним из лучших работодателей в сфере энергетики, входит в число лучших работодателей России по версии РБК и занимает место в топ-50 рейтинга HeadHunter. Работа в ИНК — это стабильность, официальное трудоустройство, возможность для самореализации и развития. Компания отличается высоким уровнем корпоративной культуры и предлагает сотрудникам множество дополнительных преимуществ.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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