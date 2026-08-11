Путин пообещал помочь школьнику с поступлением в Иркутское суворовское училище

Президент России Владимир Путин во время визита в Бурятию встретился с 13-летним финалистом конкурса «Большая перемена» Вячеславом Казекиным, который ранее в ходе личного общения просил главу государства посетить республику.

Мальчик поблагодарил Владимира Путина за приезд и обратился с просьбой:

«Я занимаюсь самбо, шахматами и авиамоделированием. Моя мечта – это стать пилотом и летать на сверхзвуковом истребителе. Я хочу поступить в Иркутское суворовское военное училище. Попытка уже была у меня в 6 классе. Писали письмо с родителями в Министерство обороны, но я не знал о правиле, по которому туда принимают либо в 5, либо в 10 класс. Можно попросить вас о помощи в зачислении?».

Президент ответил на просьбу утвердительно.

Напомним, что Владимир Путин 10 августа посетил Бурятию. Это стало продолжением его турне по Сибири, которое за последние недели включило визиты в Иркутск, Омск и Красноярск.