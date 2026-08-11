В Иркутске состоится V форум женщин-предпринимателей: объявлена программа

26 августа в Иркутске пройдёт V Форум женщин-предпринимателей Иркутской области. Мероприятие реализуется в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и нацпроектов «Эффективная экономика» и «Семья».

«Ключевая цель мероприятия — содействие устойчивому развитию экономики через развитие женского предпринимательства», — сообщили организаторы SIA.RU.

Организаторами выступают Союз женщин России, Областной совет женщин и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства региона и ПАО Сбербанк.

Программа форума насыщена практическими сессиями:

Выставка-ярмарка креативных индустрий: презентация локальных брендов.

презентация локальных брендов. Пленарное заседание: «Мегатренды 2030. Женский бизнес в здоровом обществе».

«Мегатренды 2030. Женский бизнес в здоровом обществе». Стратегическая сессия: «Успешный бизнес в действии».

«Успешный бизнес в действии». Дискуссионные площадки: «Женщины за ответственный бизнес» и «Школа здорового общества – женский вклад в благополучие нации».

«Женщины за ответственный бизнес» и «Школа здорового общества – женский вклад в благополучие нации». Байкальская экомода: показ коллекций от местных дизайнеров.

В числе спикеров заявлены эксперты по ИИ, медиа и брендингу. Особое внимание уделят здоровью: выступят главные врачи ведущих клиник с темами о демографии и долголетии.

Спикер Тема выступления Михаил Неустроев ИИ: искусственный интеллект для всех — как доставить технологии малому бизнесу и ускорить развитие экономики Александр Мальм МЕДИА: Внимание как актив: новая экономика продвижения Диляра Окладникова МСП: Трансформация малого бизнеса: новая формула роста Елена Кекшина Креативные индустрии: индустрия безграничных возможностей. Доступность креативных индустрий для особых талантов Илья Марков ЛОКАЛЬНЫЙ КОД: как сделать малый бизнес большим проектом Юлия Сапунова Потенциал женщины во благо семьи и общества



Также выступят федеральные эксперты из Москвы и региональные специалисты сферы здравоохранения и демографии:

Павел Паленов — Главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Александр Чуприн — директор «Первая мужская клиника».

Михаил Чертовских — главный врач клиники «Мать и дитя».

Оксана Ключевская — основатель центра красоты и здоровья «Денница».

Мероприятие пройдёт на площадке Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Требуется регистрация.