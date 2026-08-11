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В Иркутске состоится V форум женщин-предпринимателей: объявлена программа

26 августа в Иркутске пройдёт V Форум женщин-предпринимателей Иркутской области. Мероприятие реализуется в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и нацпроектов «Эффективная экономика» и «Семья».

«Ключевая цель мероприятия — содействие устойчивому развитию экономики через развитие женского предпринимательства», — сообщили организаторы SIA.RU.

Организаторами выступают Союз женщин России, Областной совет женщин и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства региона и ПАО Сбербанк.

Программа форума

Программа форума насыщена практическими сессиями:

  • Выставка-ярмарка креативных индустрий: презентация локальных брендов.
  • Пленарное заседание: «Мегатренды 2030. Женский бизнес в здоровом обществе».
  • Стратегическая сессия: «Успешный бизнес в действии».
  • Дискуссионные площадки: «Женщины за ответственный бизнес» и «Школа здорового общества – женский вклад в благополучие нации».
  • Байкальская экомода: показ коллекций от местных дизайнеров.

Спикеры форума

В числе спикеров заявлены эксперты по ИИ, медиа и брендингу. Особое внимание уделят здоровью: выступят главные врачи ведущих клиник  с темами о демографии и долголетии.

Спикер

Тема выступления

Михаил Неустроев

ИИ: искусственный интеллект для всех — как доставить технологии малому бизнесу и ускорить развитие экономики

Александр Мальм

МЕДИА: Внимание как актив: новая экономика продвижения

Диляра Окладникова

МСП: Трансформация малого бизнеса: новая формула роста

Елена Кекшина

Креативные индустрии: индустрия безграничных возможностей. Доступность креативных индустрий для особых талантов

Илья Марков

ЛОКАЛЬНЫЙ КОД: как сделать малый бизнес большим проектом

Юлия Сапунова

Потенциал женщины во благо семьи и общества


Также выступят федеральные эксперты из Москвы и региональные специалисты сферы здравоохранения и демографии:

  • Павел Паленов — Главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
  • Александр Чуприн — директор «Первая мужская клиника».
  • Михаил Чертовских — главный врач клиники «Мать и дитя».
  • Оксана Ключевская — основатель центра красоты и здоровья «Денница».

Мероприятие пройдёт на площадке Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Требуется регистрация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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