В Иркутске состоится V форум женщин-предпринимателей: объявлена программа

26 августа в Иркутске пройдёт V Форум женщин-предпринимателей Иркутской области. Мероприятие реализуется в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и нацпроектов «Эффективная экономика» и «Семья».
«Ключевая цель мероприятия — содействие устойчивому развитию экономики через развитие женского предпринимательства», — сообщили организаторы SIA.RU.
Организаторами выступают Союз женщин России, Областной совет женщин и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства региона и ПАО Сбербанк.
Программа форума
Программа форума насыщена практическими сессиями:
- Выставка-ярмарка креативных индустрий: презентация локальных брендов.
- Пленарное заседание: «Мегатренды 2030. Женский бизнес в здоровом обществе».
- Стратегическая сессия: «Успешный бизнес в действии».
- Дискуссионные площадки: «Женщины за ответственный бизнес» и «Школа здорового общества – женский вклад в благополучие нации».
- Байкальская экомода: показ коллекций от местных дизайнеров.
Спикеры форума
В числе спикеров заявлены эксперты по ИИ, медиа и брендингу. Особое внимание уделят здоровью: выступят главные врачи ведущих клиник с темами о демографии и долголетии.
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Спикер
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Тема выступления
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Михаил Неустроев
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ИИ: искусственный интеллект для всех — как доставить технологии малому бизнесу и ускорить развитие экономики
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Александр Мальм
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МЕДИА: Внимание как актив: новая экономика продвижения
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Диляра Окладникова
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МСП: Трансформация малого бизнеса: новая формула роста
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Елена Кекшина
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Креативные индустрии: индустрия безграничных возможностей. Доступность креативных индустрий для особых талантов
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Илья Марков
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ЛОКАЛЬНЫЙ КОД: как сделать малый бизнес большим проектом
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Юлия Сапунова
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Потенциал женщины во благо семьи и общества
Также выступят федеральные эксперты из Москвы и региональные специалисты сферы здравоохранения и демографии:
- Павел Паленов — Главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
- Александр Чуприн — директор «Первая мужская клиника».
- Михаил Чертовских — главный врач клиники «Мать и дитя».
- Оксана Ключевская — основатель центра красоты и здоровья «Денница».
Мероприятие пройдёт на площадке Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Требуется регистрация.