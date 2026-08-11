Россия поставит Монголии бензин и авиатопливо

Власти Монголии достигли договорённости с российскими нефтяными компаниями и Минэнерго РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в республику. До конца августа Россия дополнительно поставит 25 тыс. тонн бензина марки Аи-92 и 5 тыс. тонн авиационного керосина, передает агентство «Интерфакс» заявление главы монгольского министерства промышленности и минеральных ресурсов Гонгорына Дамдинняма.

«Несмотря на сложную ситуацию на топливном рынке внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода, с уважением относясь к исторически сложившимся дружественным отношениям между нашими двумя странами», — сообщил Дамдинням.

Спрос на топливо в Монголии вырос в 2–3 раза из-за пика туристической активности, сельхозработ и ситуации на топливном рынке РФ. Для диверсификации импорта Монголия заключила соглашение с Южной Кореей о поставках не менее 50 тыс. тонн топлива в месяц, впервые закупила авиатопливо у Китая (1 тыс. тонн) и временно отменила таможенные и акцизные пошлины на импортируемое топливо для сдерживания роста цен.

Ранее Правительство РФ ввело новый временный запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, который будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.