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Четыре проекта из Иркутской области победили в конкурсе по благоустройству городской среды

Четыре проекта благоустройства из Иркутской области вошли в число победителей XI Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Победу одержали Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск и Байкальск, которые получат поддержку из федерального и областного бюджетов на реализацию в 2027–2028 годах.

  • В Усолье-Сибирском благоустроят Ленинский проспект с велодорожкой, детскими и спортивными зонами, сценой и амфитеатром.
  • В Черемхово на центральной площади создадут черемуховую аллею, отремонтируют фонтан, сделают исторический променад, событийную зону, детскую площадку и спортивный кластер.
  • В Усть-Илимске продолжится благоустройство набережной с велодорожкой, замкнутой в кольцевой маршрут.
  • В Байкальске создадут инклюзивный спортивный парк с памп-треком, верёвочным парком и тренажёрами для маломобильных групп.

С 2018 года Иркутская область выиграла 33 проекта, из которых 24 уже реализованы, 9 находятся в процессе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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