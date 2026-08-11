Четыре проекта из Иркутской области победили в конкурсе по благоустройству городской среды

Четыре проекта благоустройства из Иркутской области вошли в число победителей XI Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Победу одержали Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск и Байкальск, которые получат поддержку из федерального и областного бюджетов на реализацию в 2027–2028 годах.

В Усолье-Сибирском благоустроят Ленинский проспект с велодорожкой, детскими и спортивными зонами, сценой и амфитеатром.

В Черемхово на центральной площади создадут черемуховую аллею, отремонтируют фонтан, сделают исторический променад, событийную зону, детскую площадку и спортивный кластер.

В Усть-Илимске продолжится благоустройство набережной с велодорожкой, замкнутой в кольцевой маршрут.

В Байкальске создадут инклюзивный спортивный парк с памп-треком, верёвочным парком и тренажёрами для маломобильных групп.

С 2018 года Иркутская область выиграла 33 проекта, из которых 24 уже реализованы, 9 находятся в процессе.