В Иркутске утвердили план подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил в своем Telegram-канале об утверждении плана и порядка действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов. Работы ведутся планово, проведены учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

«Как показывает опыт прошлых лет, в середине сентября ещё сохраняется положительная среднесуточная температура, поэтому в этом вопросе будем ориентироваться на прогноз погоды», — отметил Болотов.

Он подчеркнул, что в первую очередь внимание уделяется соцобъектам: школам, детсадам, поликлиникам и объектам спорта. К сдаче предъявлено 3 962 элеваторных узла и узла управления (69% от общего количества), готовы к работе 12 из 25 котельных.