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Охотоинспекторы застрелили медведя в Киренске

В Иркутской области полицейские совместно с охотоведами продолжают работу по обеспечению безопасности в связи с выходами медведей в населённые пункты. В Киренске после сообщения от местной жительницы о медведе в квартале Водников охотоинспекторы ликвидировали зверя, никто из людей не пострадал.

В сообщении ГУ МВД по Иркутской области отмечается, что в Нижнеилимском районе зафиксирован ещё один выход хищника — медведь сломал забор на одном из заброшенных участков СНТ «Авиатор». Прибывшие на место полицейские обследовали территорию, но животное не обнаружили.

Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о появлении медведей вблизи населённых пунктов, не пытаться прогнать или приближаться к зверю, а также позаботиться о домашних питомцах и соблюдать меры безопасности.

В минувшие выходные в Иркутской области зафиксировано три случая нападения медведей на скот и домашних животных в населённых пунктах. Инциденты произошли в Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах, люди не пострадали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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