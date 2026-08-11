Даши Намдаков пригласил Владимира Путина в парк «Тужи»

Художник Даши Намдаков встретился с Владимиром Путиным во время рабочей поездки президента в республику Бурятию. Он рассказал главе государства о проекте парка «Тужи» и пригласил его посетить арт-пространство.

«Все начиналось с моего искусства, а потом подключились другие художники. Сейчас у нас выстроились в очередь китайские мастера. Работают над проектом мои друзья из Сеула и Токио. Если будет возможность, приезжайте», – сказал Даши Намдаков.

Президент поблагодарил за творчество и отметил, что наша деревня рождает выдающихся мастеров.

«Я говорю без всякой иронии. Это очень здорово. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для своей малой родины», – заключил глава государства.

Напомним, что занимается проектом «Тужи» старшая дочь Даши – Софья. Она закончила школу и университет в Англии, приехала на родину, чтобы реализовывать идею отца. Если раньше из деревни все уезжали, то сейчас люди возвращаются, строят дома, здесь появились дети.