Внешнеторговый оборот России вырос более чем на 11%

Внешняя торговля России демонстрирует уверенный рост. По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 2026 года товарооборот страны увеличился на 11,4%, достигнув 365,6 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса выросло до 73,4 млрд долларов, сообщает "Коммерсант".

«Экспорт в отчетном периоде увеличился на 11,9%, импорт — на 10,8%», — следует из данных ФТС.

Ключевым драйвером экспорта стали минеральные ресурсы (+9,1%) и металлы (+24,8%). При этом география торговли меняется: доля Азии достигла рекордных 74,9%, а товарооборот с Китаем подскочил на 25,6%.

Экспорт КНР в РФ превысил $60 млрд, российский экспорт в Китай составил $74 млрд (+23%).

В то же время европейское направление теряет позиции: его доля сократилась до 17,8%, а экспорт упал на 5,6%.