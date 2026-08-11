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Сбер отчитался за 7 месяцев: рост прибыли на 19,8% и рекордная рентабельность

По итогам семи месяцев 2026 года Сбербанк продемонстрировал уверенный рост ключевых финансовых показателей.

  • Розничный кредитный портфель: +0,9% за месяц (+6,6% с начала года) до 19,9 трлн руб. В июле выдано кредитов на 554 млрд руб.
  • Корпоративный кредитный портфель: +1,8% за месяц (+4%) до 31,8 трлн руб. Выдано кредитов корпоративным клиентам на 2,5 трлн руб.
  • Средства физических лиц: +0,5% за месяц (+4,2%) до 34,4 трлн руб.
  • Средства юридических лиц: +5,5% за месяц (+8,7%) до 13,5 трлн руб.

Финансовый результат:

  • Чистые процентные доходы выросли на 24,4%, достигнув 2 116 млрд руб.
  • Чистая прибыль увеличилась на 19,8%, составив 1 163,6 млрд руб. Рентабельность капитала — 22,9%. В июле банк заработал 168,4 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности в 22,1%.
  • При этом операционные расходы увеличились на 15%, а достаточность общего капитала снизилась до 13,2% из-за выплаты дивидендов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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