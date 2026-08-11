Продажи алкоголя в ресторанах рухнули на 42%: кто виноват в этом падении?

В первой половине 2026 года продажи алкогольной продукции в сегменте HoReCa (рестораны и отели) по всей России обрушились на 42,4%, составив всего 818,3 тыс. дал. В то же время розничные продажи в магазинах практически не изменились (-0,65%), что подчёркивает специфику ресторанного кризиса, передаёт "Коммерсант".
«Негативная динамика вызвана закрытием заведений, снижением трафика и уменьшением доли алкоголя в чеке», — отмечают участники рынка. Особенно сильно просели вина (-44,8%) и крепкий алкоголь (-39,78%).
Эксперты объясняют это несколькими факторами:
- Закрытие ресторанов: По данным 2ГИС, количество точек общепита сократилось: баров стало меньше на 11%, кафе — на 6%.
- Экономия гостей: Средний чек вырос (+8%), но число чеков упало. Люди стали заказывать бюджетное пиво или сидр вместо дорогих вин.
- Смена привычек: Молодёжь («зумеры») всё реже пьёт алкоголь даже при посещении дорогих ресторанов.
- Принесение своего алкоголя: Стала частой практика приходить на банкеты со своим спиртным из-за высокой ресторанной наценки (от 200–300%).
Это привело к тому, что доля алкоголя в среднем чеке упала до 37% по стране и до 32% в Москве. Рестораторы вынуждены адаптироваться, делая ставку на безалкогольные сеты и высокомаржинальные блюда, чтобы удержать средний чек.