Инго Банк запускает обслуживание малого и среднего бизнеса

Инго Банк расширяет направления деятельности и запускает обслуживание для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Опираясь на многолетний опыт работы с клиентами и учитывая потребности малого бизнеса, банк разработал 4 пакета услуг специально для предпринимателей – ИП и ООО.

Один из пакетов в продуктовой линейке предусматривает бесплатное обслуживание и рассчитан на начинающий бизнес. Ещё три пакета услуг подойдут для предпринимателей с растущей динамикой бизнеса или крупными оборотами. Максимальные лимиты на операции предусмотрены в пакете «Масштаб»: ежемесячно до 100 платежей и переводы физическим лицам до 4 600 000 ₽.

Кроме расчётно-кассового обслуживания клиенты могут воспользоваться депозитами сроком от 1-го дня, сервисом проверки контрагентов, подключить онлайн-бухгалтерию. Планируется поэтапное дополнение другими сервисами для бизнеса.

«Мы выходим на высококонкурентный рынок. В период турбулентности и перемен видим и возможности для себя, и хотим поддержать предпринимателей. Именно поэтому акцент в пакетах услуг сделан на простоту и доступность: выгодную цену обслуживания и расширенные лимиты переводов», – прокомментировала первый заместитель председателя правления Инго Банка Татьяна Сахарова.

Ознакомиться с пакетами услуг для предпринимателей можно на сайте банка .

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