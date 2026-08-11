В Иркутской области подготовили более 400 профессиональных гидов

Сегодня в Иркутске завершилась очередная процедура аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. С начала 2026 года статус подтвердили ещё 66 специалистов, а всего с 2022 года в Приангарье успешно аттестацию прошли уже 404 человека. Это гарантирует высокий уровень знаний о регионе и безопасность для туристов.

«Для многих путешественников важно понимать, что экскурсию проводит квалифицированный человек», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

С 2025 года специалисты могут подтверждать компетенции по конкретным территориям региона, таких экспертов сейчас 29 человек. Аттестация является обязательной по федеральному закону и служит гарантией качества услуг, формируя кадровый резерв для развития туризма на Байкале и других курортах. Туроператоры обязаны работать только с аттестованными специалистами.