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В Иркутской области подготовили более 400 профессиональных гидов

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Сегодня в Иркутске завершилась очередная процедура аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. С начала 2026 года статус подтвердили ещё 66 специалистов, а всего с 2022 года в Приангарье успешно аттестацию прошли уже 404 человека. Это гарантирует высокий уровень знаний о регионе и безопасность для туристов.

«Для многих путешественников важно понимать, что экскурсию проводит квалифицированный человек», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

С 2025 года специалисты могут подтверждать компетенции по конкретным территориям региона, таких экспертов сейчас 29 человек. Аттестация является обязательной по федеральному закону и служит гарантией качества услуг, формируя кадровый резерв для развития туризма на Байкале и других курортах. Туроператоры обязаны работать только с аттестованными специалистами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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