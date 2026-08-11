«Аэрофлот» отчитался за июль: международные рейсы вытянули показатели

Группа «Аэрофлот» подвела операционные итоги июля. Результаты оказались смешанными:

Общий пассажиропоток составил 5,7 млн человек, что на 0,6% меньше прошлогоднего показателя.

На внутренних линиях перевезено 4,3 млн пассажиров (-6,1%). В то же время международные перевозки показали рост на 20,8%, достигнув 1,4 млн пассажиров.

Пассажирооборот увеличился на 3,7%, а занятость кресел выросла до 92,5% (+1,3 п.п.).

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что именно международный сегмент стал драйвером роста. Несмотря на снижение числа перевезённых пассажиров (–2,2% г/г) и падение внутреннего трафика (–12% г/г), общий пассажирооборот вырос благодаря росту международных перевозок на 29,3% г/г.

«Международные перевозки обычно имеют более высокий средний чек, следовательно, замещение внутренних рейсов международными может даже иметь положительное влияние на маржинальность», — резюмируют аналитики.