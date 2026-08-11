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Курсы валют ЦБ РФ на 12 августа: 82,3742 руб/доллар США и 95,1834 руб/евро

ЦБ РФ с 12 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,3742 руб.
  • 1 евро - 95,1834 руб.
  • 10 китайских юаней - 121,8190 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2318 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1026 р. (0,11%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7270 р. (0,59%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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