Почти 40 км дорог от Иркутска до Ольхона отремонтируют в этом году

В Приангарье на отрезке от Иркутска до острова Ольхон в этом году ремонтируют свыше 38 километров дорог. В порядок приведут сразу несколько участков, сообщили в областном правительстве.

Работы идут на трассе Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово с 6-го по 11-й километр. Чтобы увеличить пропускную способность магистрали, делают четыре полосы: специалисты расширяют основание дороги, укрепляют откосы, ведут устройство основания дорожной одежды под будущее асфальтовое покрытие. Здесь будет разделительная полоса, освещение.

На объездной дороге поселка Усть-Ордынский с 65-го по 72-й километр выполнено укрепление откосов и уложено выравнивающее покрытие. Далее приступят к устройству верхнего слоя асфальта. В рамках данного этапа работ приведут с порядок мост через реку Куду.

На отрезке между селами Олой и Ользоны с 93-го по 103,2-й километр идет замена пучинистых грунтов, укрепление откосов и ремонт сети водопропускных труб. Кроме того, в рамках этих работ будут восстановлены две автобусные остановки возле села Ользоны. Завершающим этапом станет установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Помимо перечисленных объектов до конца текущего года планируется заключить контракт на приведение в нормативное состояние участка со 132-го по 142-й километр – от села Баяндай в сторону села Манзурка. Начало работ на этом отрезке запланировано на следующий год.