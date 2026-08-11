Туристы застряли на «ватрушке» посреди Байкала

Накануне в Иркутской области на озере Байкал в бухте Базарной, расположенной вблизи села Сахюрта Ольхонского района, случилось происшествие. В результате этого в водной ловушке оказались туристы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Произошла поломка катера. Судоводитель, вышедший в акваторию с буксируемой «ватрушкой», в которой находились двое туристов, оказался в безвыходном положении. До берега – более пятисот метров. К судну направились сапбордисты, но по факту они не могли ничем помочь», – пояснили в ведомстве.

Помощь оказал проходящий патрульный катер ГИМС МЧС России. Инспекторы рекомендовали судоводителю за трос подтянуть«ватрушку» и поднять туристов на борт. Затем на буксир взяли уже само маломерное судно и транспортировали всех к берегу.

Капитана привлекли к административной ответственности за отсутствие спасательного жилета и нарушение Правил пользования маломерными судами на водных объектах.