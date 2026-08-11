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На волоске от беды: катамаран с шестью туристами порвался во время сплава по Иркуту

Катамаран с людьми порвался во время сплава по реке в Иркутской области. Людям потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Во время сплава по реке Иркут порвался баллон катамарана, в котором находились шесть человек. Продолжать движение они не могли и дожидались помощи в месте впадения реки Большой Зубкогон в Иркут», – пояснили в ведомстве.

Спасатели транспортировали туристов и их вещи на аэроглиссере с места стоянки до деревни Быстрой, далее на автомобиле КАМАЗ доставили в поселок Култук. Во время инцидента никто не пострадал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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