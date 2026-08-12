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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 августа: 11 452,8301 руб/1 г золота и 169,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 452,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 169,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 4 617,2002 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 618,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,7100 р. (0,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5000 р. (0,88%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8801 р. (0,56%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,4500 р. (1,11%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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