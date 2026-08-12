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Возгорание на складе Wildberries в Воронежской области ликвидировано

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Возгорание, возникшее вследствие атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано, на месте продолжают работу пожарные расчёты.

«На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали», – говорится в сообщении пресс-службы RWB.

Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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