Названы самые популярные профессии среди жителей Иркутской области

Рейтинг самых популярных профессий среди жителей Иркутской области возглавили менеджеры по продажам — по данным hh.ru, на них приходится 23,4 тыс. резюме. В первую десятку также вошли водители, разнорабочие, упаковщики, администраторы, официанты, продавцы-консультанты, курьеры, грузчики и специалисты контактного центра.

Рейтинг самых популярных профессий среди жителей Иркутской области:

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — 23,4 тыс. резюме

Водитель, экспедитор — 19,9 тыс. резюме

Разнорабочий — 16,5 тыс. резюме

Упаковщик, комплектовщик, маркировщик — 15,2 тыс. резюме

Администратор — 13,2 тыс. резюме

Официант, бармен, бариста — 11,7 тыс. резюме

Продавец-консультант, продавец-кассир — 10,7 тыс. резюме

Курьер, почтальон — 9,5 тыс. резюме

Грузчик — 8,6 тыс. резюме

Оператор call-центра, специалист контактного центра — 7,4 тыс. резюме

В зависимости от возраста соискателей их приоритеты в выборе профессий могут меняться. Так, местные зумеры 14-18 лет преимущественно ищут первую работу в сфере услуг — официантами (16% резюме), упаковщиками (12%), разнорабочими (10%), курьерами (8%), менеджерами по продажам (7%) Это классические позиции для начала карьеры с гибким графиком и минимальными требованиями к опыту.

Соискатели 19-30 лет чаще всего открывают резюме на должности менеджеров по продажам (8% резюме), администраторов (6%), продавцов, официантов, упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков (по 4%).

Среди кандидатов старше 40 лет возрастает количество резюме на должности водителей (5%), бухгалтеров (4%), представителей рабочих профессий — в частности, машинистов и разнорабочих (4%).

Соискатели серебряного возраста — от 60 лет и старше — обычно ищут работу водителями — это одна из самых популярных профессий в этой категории соискателей (6%). Кроме того, в этой возрастной категории популярностью пользуются работа охранниками (2%) и продавцами (2%), а также упаковщиками заказов (3%).