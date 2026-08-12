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Продажи новостроек рухнули на 8% в июле: кто спасает российский рынок?

В июле продажи жилья в новостройках сократились на 8%, составив всего 1,85 млн м². Это стало следствием более сдержанного спроса со стороны покупателей.

«На фоне снижения интереса соотношение распроданности к стройготовности снизилось до 69%», — отмечают аналитики ДОМ.РФ. Инвестиции в строительство также замедлились: за месяц привлечено 393 млрд руб. (-1%).

Особенно драматично падение выглядит на крупнейших рынках страны:

  • Тюменская область: -42%
  • Москва: -29%
  • Краснодарский край: -20%. Эти регионы тянут весь рынок вниз.

Однако общая картина не так однозначна. За семь месяцев суммарные продажи выросли на 5%, достигнув 12,7 млн м². Объём поступлений от продаж вырос ещё быстрее — на 9%, до 2,7 трлн руб. Этот рост обеспечивают прежде всего регионы вне топ-10 лидеров, где продажи подскочили сразу на 13%. Таким образом, крупнейшие города теряют позиции, а периферия становится драйвером рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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