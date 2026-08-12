Дефицит бюджета России достиг 6,5 трлн рублей: Минфин объяснил причины

По итогам января–июля 2026 года дефицит федерального бюджета России составил 6,455 трлн руб., сообщил Минфин.

«Высокие значения дефицита обусловлены опережающим финансированием расходов», — отметили в министерстве. При этом доходы госбюджета за семь месяцев выросли на 8,8% г/г и достигли 22,112 трлн руб.:

Ненефтегазовые доходы увеличились на 18,3% г/г до 17,518 трлн руб.

Нефтегазовые доходы сократились на 16,8% г/г из-за снижения цен на нефть, составив 4,595 трлн руб.

По предварительной оценке, за январь — июль 2026 года объем расходов составил 28,567 трлн рублей, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как поясняет пресс-служба Минфина, опережающее исполнение федерального бюджета в первые семь месяцев обусловлено оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых затрат.

У аналитиков наращивание госрасходов вызывает опасения. Они прогнозируют сохранение дефицита бюджета на конец года на уровне 2,5% ВВП.