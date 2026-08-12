Доллару пророчат рост до 87 рублей: кто виноват — санкции или нефть?

Курс пары USD/RUB находится вблизи 82,2 руб. и демонстрирует третью неделю роста подряд. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко выделяет пять ключевых факторов давления:

1. Ожидания новых санкций против РФ

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предполагающий возможность введения новых санкций против России. Пошлины в размере 100% могут быть введены против 5 крупнейших импортеров российских углеводородов. Заметим однако, что, например, санкции против Ирана не останавливали КНР, которая продолжала закупать иранские энергоносители. Иранская нефть при этом достаточно часто «маскировалась» под нефть из других стран (например, Малайзии) и на официальном уровне Китаем не импортировалась. Мы не думаем, что даже в том случае, если так называемые «адские санкции» будут приняты в США, это окажет существенное воздействие на ситуацию с экспортом.

2. Расширение спрэда на российские сорта нефти

Минэкономразвития обновило информацию относительно ситуации с ценами на российскую нефть марки Urals в июле – средняя цена составила чуть выше $59/б. Заметим при этом, что в июле рост цен на мировом нефтяном рынке возобновился – цена на флагманскую нефть марки Brent в июле увеличилась на 25% и в моменте была очень близка к отметке $100/б. Это означает, что спрэды на российские сорта незначительно, но расширились. Причиной могла стать частичная разблокировка Ормузского пролива, что позволило нарастить поставки из ближневосточного региона. Еще одним фактором является наращивание объемов экспорта на фоне сокращения нефтепереработки на внутреннем контуре.

Добавим, что ситуация с ценами на российский сырьевой экспорт в июле в целом улучшилась – по оценке Центра ценовых индексов, с 3 по 31 июля сырьевой индекс цен поднялся с 72,8 до 83,5 п.

3. Баланс спроса и предложения иностранной валюты

Банк России опубликовал свой ежемесячный Обзор рисков финансовых рынков, в соответствии с которым чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями сократились на 19,9% (м/м), до 22,2 млрд долл. США. Между тем ЦБ отмечает, что объем продаж все же остался достаточно высоким, учитывая лаг 1-2 в поступлении валютной выручки на российский рынок.

Чистые покупки валюты также снизились, но на 12,3% до 1,1 трлн руб. Спрос сократился и со стороны домохозяйств, составив 97,1 млрд руб. При этом, как пишет ЦБ, он остался немного выше среднего уровня за предыдущие 12 месяцев.

4. Траектория ключевой ставки

Ситуация с инфляцией, согласно последним цифрам Росстата от 5 августа, несколько улучшилась – индекс потребительских цен продемонстрировал снижение за последнюю отчетную неделю. Это могло несколько сместить ожидания по траектории ключа, придав некоторого оптимизма покупателям иностранной валюты.

Вместе с тем картина пока что далека от идеальной. В комментарии к среднесрочному прогнозу Банк России отмечает, что в июне – июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты. Как следствие, прогнозный диапазон по инфляции повышен до 6-7%. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4 – 5% во втором полугодии 2026 г. в пересчете на год, отметил ЦБ. Напомним, что жесткая ДКП оказывает поддержку курсу российской валюты.

5. Валютные операции ЦБ и Минфина

С 7 августа ЦБ и Минфин увеличили объем приобретаемой валюты с 4,8 млрд руб. в день до 5,9 млрд руб. в день.

«С точки зрения технического анализа, дальнейшая судьба среднесрочного тренда во многом сейчас зависит от того, смогут ли быки преодолеть отметку 82 руб. (если быть точнее, то мы бы обозначили кластер сопротивления в 82-82,5 руб.). На этом уровне находится в настоящее время верхняя граница регрессионного ценового канала, выступающая в качестве некоторого динамического сопротивления. В том случае, если USD пробьет данный уровень – высока вероятность возврата к 85 руб. В нашем базовом сценарии мы полагаем, что к концу года USD вернется в диапазон 85-87», – резюмирует эксперт.