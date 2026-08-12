Бизнес просит у Минфина особый налоговый режим для «серого» клининга

Крупный бизнес и ведущие деловые объединения (РСПП, ТПП, «Опора России», «Деловая Россия») предложили создать отдельный налоговый режим для отрасли клининга и технической эксплуатации, сообщает газета "Ведомости".

«За последние девять лет попытки обелить эту сферу не принесли желаемых результатов, поэтому необходимы более системные меры», — отмечают источники в деловых кругах. Ключевая идея проекта — сделать легальную налоговую нагрузку сопоставимой с издержками на серые схемы. По оценкам экспертов, сейчас эти расходы составляют 12–15% от оборота, тогда как официальная нагрузка достигает 17–41%. Для выравнивания предлагается ввести аналог автоУСН:

Объект налогообложения — доходы по ставке 8%;

Освобождение компаний от НДС и страховых взносов;

Уплата только НДФЛ и единого налога. При этом компаниям будет запрещено использовать другие налоговые льготы или режимы.

Минфин рассматривает это пока как пилотный проект, который может быть распространён на другие трудоёмкие отрасли (охрана, ритейл) при успешном запуске. Сейчас нормативная фискальная нагрузка для клининга составляет до 41%, что делает честную работу невыгодной для малого бизнеса. По данным BusinesStat, оборот рынка клининга вырос до 711 млрд руб. Однако доля прозрачных игроков составляет лишь 35–40%, а около 80% компаний остаются в тени. Эксперты считают, что новый режим должен стать стимулом к массовому переходу в белую зону без роста цен для добросовестных участников.