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Выручка растёт, а прибыль тает: почему инвесторы не в восторге от отчёта Т-технологий?

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Группа «Т-технологии», развивающая финансовую и лайфстайл-экосистему (банк, страховая компания, мобильный оператор, брокер), опубликовала отчёт за II квартал и первое полугодие 2026 года по МСФО. Как сообщает газета "Ведомости", ключевые финансовые показатели превзошли ожидания аналитиков:

  • Чистая выручка во II квартале выросла на 27%, достигнув 216,8 млрд руб. (прогноз — +22%, до 209,4 млрд).
  • Операционная прибыль прибавила 25% г/г, составив 52,1 млрд руб. (прогноз — рост на 20%, до 49,8 млрд). За первое полугодие чистая выручка составила 414,2 млрд руб. (+26%), а операционная прибыль достигла 98,6 млрд руб. (+32%).

Однако итоговая чистая прибыль группы снизилась:

  • За апрель–июнь она упала на 15%, до 39,5 млрд руб.
  • За полугодие снижение составило 7%, до 74,5 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) также показала разнонаправленную динамику: во II квартале она снизилась до 28,1% с 28,4% годом ранее, тогда как по итогам полугодия выросла до 27,4% с 26,5%. Причиной снижения прибыли стала переоценка доли «Яндекса» на балансе компании.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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