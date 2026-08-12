В лесах Иркутского района нашли две майнинговые фермы

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) совместно с полицией выявили и ликвидировали две крупные майнинговые фермы в районе заимки Глазунова, работавшие за счёт незаконного подключения к электрическим сетям. Оборудование было спрятано в лесу в 300 метрах друг от друга.

Совместный выезд энергетиков и правоохранителей был направлен на проверку информации о работающих в лесу «асиках». Сведения подтвердились – на территории земель сельскохозяйственного назначения, частично заросших лесами, нашли 14 единиц оборудования в пяти шумобоксах. В тот же день при дальнейшем осмотре воздушной линии была обнаружена вторая точка несанкционированного подключения – в трёх шумобоксах размещалось 9 майнинговых устройств.

Суммарный причиненный ущерб предварительно оценивается в 8 млн рублей. Правоохранительные органы дают правовую оценку действиям нарушителей.