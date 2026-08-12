Рубль против доллара: как санкции перевернули структуру денежных переводов россиян.

За последний год россияне направили за границу 826 млрд руб. в национальной валюте и только 496,4 млрд руб. — в иностранной. Это коренное изменение тренда: ещё два года назад валютные переводы преобладали над рублёвыми примерно в 2,5 раза, сообщает РБК.

«Сейчас ситуация изменилась: теперь рублевые переводы в среднем в полтора раза превышают валютные», — отмечает руководитель банковской практики Amond&Smith Иван Тихонёнок. По итогам второго квартала объём рублёвого оттока достиг рекорда — 493,9 млрд руб., однако это несравнимо с паникой 2022–2023 годов, когда за полгода было выведено почти 2,5 трлн руб. в эквиваленте.

Эксперты объясняют смену вектора тремя основными факторами: