Рубль против доллара: как санкции перевернули структуру денежных переводов россиян.

За последний год россияне направили за границу 826 млрд руб. в национальной валюте и только 496,4 млрд руб. — в иностранной. Это коренное изменение тренда: ещё два года назад валютные переводы преобладали над рублёвыми примерно в 2,5 раза, сообщает РБК.
«Сейчас ситуация изменилась: теперь рублевые переводы в среднем в полтора раза превышают валютные», — отмечает руководитель банковской практики Amond&Smith Иван Тихонёнок. По итогам второго квартала объём рублёвого оттока достиг рекорда — 493,9 млрд руб., однако это несравнимо с паникой 2022–2023 годов, когда за полгода было выведено почти 2,5 трлн руб. в эквиваленте.
Эксперты объясняют смену вектора тремя основными факторами:
- Санкции: Ограничения на корреспондентские счета российских банков сделали валютные переводы технически сложными и дорогими.
- Упрощение комплаенса для рублей: Переводы в нацвалюте проходят внутренние проверки легче, что снижает риск отказа транзакций.
- Развитие инфраструктуры: Банки расширили возможности переводов в дружественные страны (ЦА, ЮВА) через QR-коды и другие инструменты. В ЦБ отмечают, что основная цель таких переводов — поддержка себя и родственников, а также оплата товаров и инвестиций за рубежом.
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