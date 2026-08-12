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Москва отобрала у горожан имущество на 163 млрд рублей: кто следующий?

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За первые семь месяцев 2026 года московские власти изъяли земли и недвижимости на сумму более 163,7 млрд руб. Это стало абсолютным рекордом: объём изъятых земель вырос на 37%, а площадь зданий — на 85%. В мэрии объясняют это необходимостью расширения дорожной сети, строительства метро и реализации мегапроектов по комплексному развитию территорий (КРТ), сообщает "Коммерсант".

«В этом году 88% изъятий было необходимо для проектов КРТ против 59% годом ранее», — отмечают аналитики Consul Group. Сейчас в программу вовлечено уже 470 проектов общей площадью свыше 4,7 тыс. га, где планируется построить около 73,7 млн кв. м новой недвижимости.

Однако процесс часто сопровождается судебными спорами с собственниками, которые не согласны с компенсациями. По данным ДГИ Москвы, почти каждый второй случай доходит до суда. Эксперты прогнозируют сохранение высоких темпов изъятий в ближайшее время из-за масштабных инфраструктурных планов столицы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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