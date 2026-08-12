Правительство РФ продлило сниженный норматив продаж бензина на бирже: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: правительство России продлило сниженный норматив продаж бензина на бирже, Банк России включил в перечень ряд криптовалют для публичного обращения на биржах, стоимость социально значимых продуктов за год снизилась, а в лесах Иркутской области нашли майнинговые фермы. Подробнее – в обзоре СИА.

Продление сниженного норматива

Правительство РФ продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже в 10% с 30 сентября до конца текущего года. Подписано соответствующее постановление. Прежде кабмин страны уже снизил норматив продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля на 3 месяца.

Криптовалюта для обращения

ЦБ РФ включил в перечень ряд криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. «Банк России включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT», – говорится в сообщении. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все торгующиеся криптовалюты без ограничений.

Снижение цен

Минимальная стоимость социально значимых продовольственных товаров в крупных российских торговых сетях по итогам июля 2026 года снизилась на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Сильнее всего подешевели рис – на 28,7%, сливочное масло – на 26,6%, свинина – на 23,5%, пшеничная мука – на 17,6%, морковь – на 15,2%.

Майнинг в лесу

В районе заимки Глазунова в Иркутском районе выявили и ликвидировали две крупные майнинговые фермы. Оборудование было спрятано в лесу в 300 метрах друг от друга. Изъято более 20 единиц оборудования в шумобоксах. Суммарный причиненный ущерб предварительно оценивается в 8 млн рублей.

Происшествие на Байкале

Накануне в Иркутской области на озере Байкал в бухте Базарной, расположенной вблизи села Сахюрта Ольхонского района, случилось происшествие. Судоводитель, вышедший на катере в акваторию с буксируемой «ватрушкой», в которой находились двое туристов, оказался в безвыходном положении. Помощь оказал проходящий патрульный катер ГИМС МЧС России: туристов подняли на борт пострадавшего судна, после чего всех транспортировали к берегу.