В России выявили рекордное за 12 лет число налоговых преступлений

За первое полугодие 2026 года в России выявлено 3362 налоговых преступления, что на 17,2% больше, чем годом ранее, и является максимальным приростом как минимум за 12 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД. Среди наиболее распространённых схем — дробление бизнеса для сохранения специальных налоговых режимов, фиктивный документооборот и оформление штатных работников как самозанятых.

Экономист, руководитель московского отделения профсоюза «Новый труд» Анна Полякова отметила, что также используются выплаты зарплат в конвертах. Доцент Президентской академии Даниил Гоненко пояснил, что ФНС сократила число выездных проверок, сделав акцент на аналитике, сопоставляя налоговые и банковские данные для выявления компаний с повышенным риском нарушений. По мнению Поляковой, точечный контроль способен стимулировать бизнес работать легально, если риски доначислений и штрафов превышают выгоду от уклонения.

Одновременно выросла фискальная нагрузка: с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ до 22%, ставка налога на прибыль увеличена до 25%, а с 2026-го базовый НДС — до 22%, что может стимулировать часть бизнеса искать способы снизить платежи, но усиление контроля повышает риски для использующих серые схемы.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, легализующий обращение криптовалют в России. Документ признаёт цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на них, регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.