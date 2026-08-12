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«Бензиновый сговор»: ФАС нашла нарушителей на заправках в четырех регионах
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«Бензиновый сговор»: ФАС нашла нарушителей на заправках в четырех регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила факты завышения цен на топливо сразу в нескольких субъектах РФ. В Хакасии, Алтайском районе и Красноярске территориальные органы ведомства зафиксировали нарушения среди операторов АЗС, сообщает "Коммерсант".

«В Красноярске несколько операторов синхронно установили одинаковые цены — это признаки картельного сговора», — сообщили в ведомстве.

Если подозрения подтвердятся, компаниям грозят административные штрафы за нарушение закона о защите конкуренции.

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В Краснодарском крае возбуждено дело против четырех компаний («Рассвет», «Лаба» и др.), которые проигнорировали предупреждения службы об изменении цен после проверок. В Запорожской области по итогам проверки возбуждены уголовные дела против крупных операторов АЗС. При этом в Саратовской и Брянской областях компании уже выполнили предписания ФАС и снизили стоимость топлива самостоятельно.

Напомним, дефицит топлива фиксируется в российских регионах с конца мая. Как отмечал Александр Новак, нарушения логистических цепочек связаны с повреждениями нефтеперерабатывающих мощностей. На пике кризиса летом около половины субъектов РФ ввели лимиты на реализацию бензина и дизеля на АЗС. Ситуация также привела к удорожанию горюче-смазочных материалов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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