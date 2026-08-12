«Информированный выбор»: Новак обязал АЗС указывать класс топлива

Вице-премьер Александр Новак поручил информировать покупателей о классе реализуемого бензина. На совещании по топливному рынку он подчеркнул, что информация должна быть доступной для потребителя.

«Это необходимо для защиты прав граждан и прозрачности рынка», — следует из сообщения пресс-службы правительства.

Правительство пошло на беспрецедентные меры: до 1 июля 2027 года разрешено производство и ввоз бензина экологических классов К2, К3 и К4 («Евро-2» – «Евро-4»). Ранее допускался только стандарт К5 с меньшим содержанием серы.

«Мера временная и нужна для насыщения внутреннего рынка необходимыми объемами», — пояснили в кабмине.

Напомним, дефицит топлива фиксируется в российских регионах с конца мая. Как отмечал Александр Новак, нарушения логистических цепочек связаны с повреждениями нефтеперерабатывающих мощностей. На пике кризиса летом около половины субъектов РФ ввели лимиты на реализацию бензина и дизеля на АЗС. Ситуация также привела к удорожанию горюче-смазочных материалов.

На фоне дефицита власти продолжают мониторить цены и гарантируют бесперебойную доставку нефтепродуктов. При этом экспорт бензина запрещен до конца января 2027 года.

Эксперты предупреждают об опасности долгосрочного использования бензина экологического класса «Евро-3». По их мнению, оно гарантированно приведёт к ускоренному износу систем очистки отработанных газов. По словам технического директора ООО «ЛН Дистрибьюция» Андрея Бабушкина, первыми выйдут из строя свечи зажигания, а при сгорании такого топлива образуются твёрдые частицы и отложения, нарушающие смесеобразование и ведущие к росту расхода бензина. Проблемы носят накопительный характер и не устраняются сиюминутными действиями.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что российский автопарк оказался значительно чище ожидаемого. По данным «Автостата», почти две трети (66%) машин соответствуют нормам Евро-4 и выше: 34,5% — Евро-5, 3,7% — Евро-6. Абсолютно все автомобили моложе 10 лет имеют класс не ниже Евро-4. Эксперты предупреждают о рисках для миллионов исправных машин. Аналитик Сергей Целкин отмечает: «Многие автомобили нам этого могут не простить... Надеюсь, что это решение ненадолго».