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Правительство ввело льготный режим для транспорта, перевозящего топливо, до конца 2026 года

Правительство России установило временный льготный режим для автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также для машин в дорожном хозяйстве, перевозящих бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Об этом пишет газета «Известия».

До 31 декабря 2026 года в их отношении не будет проводиться оценка соблюдения обязательных требований по весовому и габаритному контролю.

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Постановление правительства РФ от 10 августа 2026 года №991 вносит изменение в постановление №336 и вступает в силу с даты официального опубликования. Речь идёт о приостановке проверок соблюдения требований, указанных в подпункте «б» пункта 4 части 2 статьи 31 Федерального закона №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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