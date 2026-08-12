ЦБ намерен обязать УК соблюдать кодекс ответственного инвестирования

Банк России планирует ужесточить правила для торговли паями ПИФов, обязав управляющие компании соблюдать «Кодекс ответственного инвестирования». Сейчас документ носит рекомендательный характер, но регулятор намерен сделать его обязательным для компаний, работающих с розничными инвесторами. Об этом пишет газета «Известия».

Продакт-менеджер УК «Финам Менеджмент» Игорь Шеллер пояснил, что новые требования предполагают активную позицию УК: участие в голосованиях акционеров, контроль за решениями эмитентов и запрос дополнительной информации. Вице-президент НАУФОР Михаил Сизов допустил, что регулятор может ввести штрафы для нарушителей. Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин отметил, что для инвестора суть изменений — в более активной защите интересов владельцев паев, особенно при решениях о дивидендах и сделках. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев предупредил, что рост доходности ПИФов не гарантирован, так как котировки зависят от внешних факторов.

«Кодекс ответственного инвестирования» — это свод добровольных рекомендаций Банка России, выпущенный в июле 2025 года. Он помогает институциональным инвесторам учитывать экологические, социальные и управленческие факторы при вложении средств в акции, а также грамотно и честно управлять чужими деньгами.