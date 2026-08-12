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Иркутская область направит 510 млн рублей на ремонт теплосетей и подготовку к зиме

Ряд муниципальных образований Иркутской области получит субсидии из областного бюджета в размере 510 млн руб. Средства предназначены для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону.

«Запланированные работы по данным субсидиям где-то уже начались, где-то только стартуют, но всем муниципалитетам необходимо завершить их в этом году», — отметил министр жилищной политики и энергетики Александр Матвиевский. Финансирование будет направлено на капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования и приобретение нового оснащения.

Поддержка предусмотрена для следующих территорий:

  • Свирск, Тулун, Черемхово, Нижнеудинск, Слюдянка;
  • Посёлки Рудногорск, Чунский, Эдучанка, Железнодорожный Усть-Илимского района, Утулик, Порт Байкал, Култук, Ангасолка;
  • В Братском районе: посёлки Озерный, Карахун, Харанжино, Прибойный и деревня Куватка;
  • Усольский район: рабочий посёлок Мишелевка;
  • Мамско-Чуйский район: посёлок Мама.

Министр подчеркнул, что это не единственная поддержка — финансирование идёт также по другим программам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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