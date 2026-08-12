Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Бензин и дизель резко подорожали в Иркутске: обзор на 12 августа
«Информированный выбор»: Новак обязал АЗС указывать класс топлива
«Бензиновый сговор»: ФАС нашла нарушителей на заправках в четырех регионах
Все материалы сюжета

Приложение Яндекс Пэй удалили из App Store

Приложение Яндекс Пэй больше недоступно в App Store, однако уже установленная версия продолжает работать в штатном режиме. Заново установить или обновить приложение пока не получится.

«Главное — не удаляйте приложение. Оно работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится», — говорится в сообщении сервиса в Telegram.

Также отмечается, что средства пользователей в безопасности, а сервисы компании продолжают работать.

Компания сообщила, что продолжит развивать сервисы и искать решение для восстановления доступности приложения.

«Нам тоже грустно, что так произошло. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их ещё лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем», — добавили в компании.

Ранее Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить деятельность компании Apple на предмет соблюдения российского законодательства. Поводом для обращения послужило удаление приложений социальной сети «ВКонтакте» из магазина App Store.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес