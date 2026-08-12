Незаконные кафе и банные комплексы обнаружили на побережье Байкала

Незаконные модульные строения выявили на берегу Байкала в Ольхонском районе Иркутской области. В них располагались кафе, бани, в том числе плавучие, и другие организации, следует из данных Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Нелегальные объекты обнаружили во время одного из рейдов. Их владельцы не согласовывали свою экономическую деятельность на особо охраняемой природной территории.

В отношении трех предпринимателей возбудили дела об административных правонарушениях. Им грозят штрафы на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.