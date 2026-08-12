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Необычная пекарня открылась в Иркутске: выпечку продают прямо с балкона дома

В Иркутске открылась необычная пекарня «Хлеб без шерсти». Горожанка Анастасия продает выпечку с балкона квартиры, расположенной на бульваре Гагарина. Об этом она рассказала в соцсетях.

Идею иркутянка заимствовала у молодых людей, реализующих аналогичные проекты в Москве: о них она узнала в Интернете. После этого Анастасия решила запустить похожий проект в Иркутске и выпекать булки. Название «Хлеб без шерсти» придумал муж сибирячки с отсылкой хлебу и кошке Варе, проживающей у них дома.

Девушка, оформив самозанятость, готовит выпечку прямо дома с соблюдением санитарных норм, температурных режимов для хранения продуктов, ставит маркировки. Развивать проект помогает 12-летний опыт работы в общепите.

Продавать булки Анастасия планирует еженедельно до конца августа только по воскресеньям, поскольку есть основная работа. Продолжится ли продажа в другие месяцы, будет зависеть от погоды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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