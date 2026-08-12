Как несколько иркутских застройщиков планируют развивать «Антенное поле»

Президент Союза строителей региона Виктор Ильичев рассказал «Газете Дело», что 5 девелоперских компаний-соинвесторов объединились для разработки участка рядом с ИрНИТУ.

Антенное поле. Иркутские застройщики объединились, чтобы на площадке рядом с будущим кампусом возвести новые жилые кварталы

Антенное поле. Иркутские застройщики объединились, чтобы на площадке рядом с будущим кампусом возвести новые жилые кварталы

«Антенное поле – это интересная локация. Мы оценили экономические и политические риски, изучили различную аналитику и приняли решение в августе этого года выйти на жилую застройку этого участка», — отметил он. Проект ведёт специализированный застройщик «Развитие», который объединяет пять сильных игроков рынка. По словам Ильичева, такой формат сотрудничества очень жизнеспособен: «Если хочешь бежать быстро — беги один, если хочешь бежать долго — беги в команде». Все наши партнёры хотят именно второго варианта». Он добавил, что команда уважает точку зрения друг друга и умеет договариваться.

Напомним, «Антенное поле» — это земельный участок площадью 12 гектаров на левом берегу Ангары, ранее находившийся в федеральной собственности. Корпорация ДОМ.РФ планирует выставить его на торги под комплексное освоение — межвузовский кампус и жилую застройку. После межевания часть территории будет отдана под кампус, а остальная площадь — под проект по строительству жилья и коммерческой недвижимости. В рамках частно-государственного партнёрства будут построены дороги и детский сад.