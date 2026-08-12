В Иркутске состоялся первый региональный этап Международного чемпионата «Хайтек: Навыки будущего» при поддержке ИНК

В Иркутске состоялся первый региональный этап Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: Навыки будущего» при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

По инициативе компании Иркутск стал пилотной площадкой для проведения первого в истории чемпионата «Хайтек» регионального этапа. Организатор – Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке правительства Иркутской области.

На торжественном открытии чемпионата директор департамента промышленного и регионального развития Агентства развития профессионального мастерства Людмила Иванюк отметила, что решение о проведении соревнований в Иркутске было принято годом ранее на международном чемпионате «Хайтек». По ее словам, текущий отборочный этап призван сформировать стандартизированную модель, которая в дальнейшем будет масштабирована на другие регионы страны.

Площадкой для проведения чемпионата выступил Иркутский национальный исследовательский технический университет. В течение двух дней профессиональное мастерство демонстрировали 23 сотрудника группы компаний ИНК: 13 лаборантов химического анализа и 10 сварщиков. Оценку конкурсных работ осуществляла комиссия под руководством федеральных экспертов, прибывших в Иркутск специально на период соревнований; в состав жюри также вошли представители ИНК.

В рамках компетенции «Лабораторный химический анализ» участники выполняли задания по трем методам испытаний химической продукции: потенциометрии, фотометрии и титриметрии. В компетенции «Сварочные технологии» участники демонстрировали владение тремя способами сварки: ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом и механизированной сваркой плавящимся электродом в среде защитных газов. Программа была сформирована таким образом, чтобы обеспечить объективную оценку квалификации вне зависимости от узкой специализации конкурсанта.

По итогам регионального этапа в компетенции «Лабораторный химический анализ» первое место заняла Анастасия Зацепина, второе — Оксана Ващенко, третье — Александра Джепа. В компетенции «Сварочные технологии» победителем признан Ревинер Зарипов, второе место занял Александр Царегородцев, третье — Раиль Бадамшин.

ИНК уделяет особенное внимание повышению квалификации и системному профессиональному развитию персонала. Ежегодно с 2011 года в компании проводится внутренний конкурс профмастерства . Компания также активно популяризует рабочие и инженерные специальности, выступая партнером городских и областных мероприятий.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проводится ежегодно с 2014 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Правительством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке крупнейших российских корпораций. Оператором соревнований выступает Агентство развития профессионального мастерства.