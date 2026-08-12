Почему золото снова дорожает вопреки ожиданиям

За последние 3,5 недели золото подскочило более чем на 10%, а серебро — почти на 20%. Что стало причиной такого резкого разворота после затяжного падения? По мнению инвестбанкира Евгения Когана, объяснение простое:

«Люди перестали продавать и начали покупать золото. Причем разные люди».

Во-первых, центробанки. В первом квартале их покупки были минимальными (56,5 т) из-за продаж со стороны Индии и Турции ради стабилизации валют. Однако во втором квартале ситуация изменилась: китайские регуляторы стали активно скупать металл по сниженным ценам. Всего за квартал ЦБ приобрели 288,9 тонн золота — лучший результат с 2024 года.

Во-вторых, инвесторы. Именно инвестиционные потоки сильнее всего влияют на динамику цен. В первом квартале спрос упал вдвое до 262,2 тонны, что обрушило котировки. Но с середины июля начался приток средств в золотые ETF: только за последнее время объём покупок превысил $4 млрд.

Что ждёт рынок дальше?

Коган считает ближайшей целью уровень $4500 за унцию (двухсотдневная средняя цена).

"Пока мы ниже этой отметки, это лишь отскок. Если же её не удастся взять сходу, возможен откат к уровню $4000. Тем не менее поддержка уже сформирована, и дно рынка, вероятно, пройдено. Дальнейшая динамика будет зависеть от реакции ФРС США на свежие данные по инфляции", – резюмирует эксперт.

Ране аналитики отмечали, что несмотря на текущую слабость, фундаментальный спрос на золото сохраняется. Опрос OMFIF показал, что центральные банки планируют сокращать долларовые резервы и увеличивать запасы золота из-за геополитических рисков.