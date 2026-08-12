15% иркутян заявили о потере профнавыков на текущей работе

Опрос SuperJob показал, что 49% иркутян считают свою работу способствующей профессиональному развитию, тогда как 15% заявили о потере навыков на текущем месте, а 34% отметили, что работа не даёт ни развития, ни деградации, поддерживая текущий уровень квалификации.

Женщины чаще мужчин заявляют о росте на работе (53% против 44%), тогда как мужчины чаще говорят о потере квалификации (20% против 10%). Среди молодёжи до 35 лет каждый второй считает, что развивается, а потеря навыков чаще тревожит респондентов 45+ (19%).

Среди горожан с доходом до 100 тыс. рублей развитие чувствуют 40%, среди зарабатывающих от 150 тыс. — 52%, а потеря квалификации беспокоит респондентов с зарплатой от 100 до 150 тыс. (21%).