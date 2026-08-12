Бани демонтировали с берега Байкала

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверок на территории Ольхонского района выявила нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории. В бухте Базарной совместно с Росгвардией, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ГИМС проведены мероприятия по пресечению размещения нестационарных объектов в акватории озера Байкал.

«Демонтировано пять незаконно размещённых строений в береговой полосе, изъяты и помещены на площадку временного хранения три сооружения. Также выявлены два объекта, осуществляющих несогласованную экономическую деятельность по предоставлению услуг общественного питания», — сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

За нарушения по ст. 8.39 КоАП РФ к ответственности привлечены пять хозяйствующих субъектов и три физических лица, два лица — по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации судов.