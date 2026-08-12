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Доли китайских и российских автобрендов на рынке РФ почти сравнялись

За семь месяцев 2026 года на российском рынке реализовано 730,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 12,2% больше, чем в январе–июле прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

Продажи китайских брендов сократились на 17% до 298,8 тысяч, тогда как реализация российских марок увеличилась на 35% до 296,7 тысяч штук. В результате доли китайских и российских брендов практически сравнялись: 40,9% и 40,6% соответственно.

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Топ-5 китайских брендов:

  • Haval – 99,7 тыс. (13,6%)
  • Geely – 45,3 тыс. (6,2%)
  • Changan – 28,6 тыс. (3,9%)
  • Jetour – 20,3 тыс. (2,8%)
  • Jaecoo – 14,8 тыс. (2%)

Топ-5 российских брендов:

  • LADA – 182,4 тыс. (24,8%)
  • Tenet – 76,5 тыс. (10,5%)
  • Solaris – 12,8 тыс. (1,7%)
  • Evolute – 7,5 тыс. (1%)
  • Москвич – 6,9 тыс. (0,9%)

Ранее стало известно, что импорт легковых автомобилей с пробегом в июле составил 50,5 тысячи единиц, что на 7% превышает показатель июля прошлого года. За семь месяцев 2026 года в Россию ввезено 255,7 тысячи таких машин — рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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