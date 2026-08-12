Авиакомпании Таиланда начнут летать в Россию

В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом, по итогам которой был подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта. Документ направлен на углубление взаимодействия транспортных ведомств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

На встрече отмечено, что еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, за первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров, ведётся работа над началом полётов таиландских авиакомпаний.

Андрей Никитин пригласил главу Минтранса Таиланда изучить технологии производства и эксплуатации автономных систем на базе Российского университета транспорта: «В основе создания беспилотного транспорта будущего кадровый и научный потенциал. Готовы предложить программы повышения квалификации, подготовки кадров, развивать академическую мобильность».

Также отмечены перспективы роста грузооборота морским транспортом, включая контейнерные перевозки, и потенциал сотрудничества в железнодорожной сфере. Российская сторона представила опыт применения интеллектуальных систем, включая нормативную базу для беспилотного транспорта и строительство сети дронопортов.