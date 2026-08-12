ИИ захватывает контент: кто уже использует нейросети?

Согласно опросу агентства Go Influence, 73% компаний в России используют искусственный интеллект для создания контента. Ещё 12% представителей бизнеса планируют внедрить эту технологию в течение года. Лишь небольшая часть — 6% — пока не собирается использовать ИИ, сообщает газета "Ведомости".

«Доля инфлюенсеров, которые применяют нейросети, ниже», — отмечают аналитики. Среди блогеров этот показатель составляет 45%, а ещё 21% авторов планируют начать использование технологий. При этом 9% из опрошенных бизнес-представителей пробовали ИИ, но отказались от него. Эксперты подчёркивают, что хотя нейросети повышают производительность труда, это автоматически не приводит к росту доходов.